TOP 10 výrokov politikov v roku 2019

Ako po minulé roky aj tentoraz som pripravil výber tých najzaujímavejších výrokov politikov za ostatných 12 mesiacov. Predošlé výbery nájdete tuto: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

1. „Ja keby som mal tú moc, tak tu spravím také harakiri, len by sa tak prášilo."

- Peter Pellegrini, toho času (len) vo funkcii premiéra a teda vraj bez možnosti spáchať rituálnu samovraždu. Používať cudzie termity je veľké rizoto.

2. „Na OĽaNO sa vlastne nič nemení."

- Matovič po odchode jednej tretiny svojich poslancov. A keď sa nad tým zamyslíte, tak mu vlastne možno dať za pravdu.

3. „My za to Matoviča fakt neplatíme, on to pre nás robí zadarmo. (...) Keby sme si dnešný Matovičov výkon v Smere objednali, nevyzeralo by to inak.“

- Ľuboš Blaha v reakcii na tlačovku Igora Matoviča, na ktorej útočil na PS-Spolu a KDH

a v podobnom duchu ešte jeden

„Ja napríklad Igorovi Matovičovi verím, že mu Smer za to neplatí, že atakuje opozíciu. Ale počúvaj Igor, však si niečo vypýtaj a daj na charitu. Veď počúvaj, aspoň nejaký úžitok z toho bude.“

- Alojz Hlina v relácii Na Telo v reakcii na Matoviča

4. „Ak by bol môj výsledok pod 5 percent, znamenalo by to môj definitívny odchod z politiky."

- Eduard Chmelár, 25.1.2019.

- 16.3.2019: Prezidentské voľby s výsledkom 2,74% pre kandidáta Chmelára

- 16.7.2019: Eduard Chmelár ohlásil vznik novej strany Socialisti

5. „Nechcem traumatizovať cez Dušičky slovenskú spoločnosť.“

- Martin Glváč takto koncom októbra zdôvodňoval, prečo ešte neabdikoval na svoju funkciu

6. „Mne je len ľúto, že tí, čo majú najviac a čo najviac možno na tom Smere zarobili - myslím teraz z pozície legálnych príjmov cez rôzne funkcie - najviac vykrikujú."

- Robert Fico komentoval výzvy na začatie vnútrostraníckej diskusie. Na Smere asi zarobilo toľko ľudí, že bolo potrebné špecifikovať, že myslí tých, ktorí to dosiahli legálne.

7. „Po dvadsiatich rokoch vás nemôžu sekírovať za to, že ste niekde nedali úvodzovky."

- Ministerka školstva Martina Lubyová v reakcii na zistenie komisie Akademického senátu UMB, že Dankova rigorózka je takmer nakompletku plagiát

8. „Prácu na poliach nosíme hlboko v našom národnom genetickom kóde.”

- Anton Hrnko, poslanec, historik, mysliteľ

9. „Vôbec nezáleží na tom, čo je pravda, ale čo povieš."

- Ján Počiatek, vtedajší minister financií, na nahrávke s Dobroslavom Trnkom, vtedajším generálnym prokurátorom

10. Podobne ako minulý rok, ani tentoraz nechýba osobitná sekcia venovaná Andrejovi Dankovi, nečestnému doktorovi z banskobystrickej UMB a čestnému doktorovi z moskovskej MGIMO. Vzhľadom na rozsah a kvalitu jeho tvorby bolo náročné vybrať len jeden či dva výroky a tak bod č. 10 je o čosi rozsiahlejší.

„Pán redaktor, ťažko vládzem, fakt som dosť popil.“

- Danko takto v diskusii na rádiu Expres vysvetľoval svoju slabšiu formu na druhý deň po dramatickej prehre SR s Kanadou v hokeji

„Pani prezidentka vniesla do politiky a najmä do prezidentského paláca niečo čo nemala. A to je politika."

„Ja som legálne titul dostal, legálne ho užívam a na mňa nejaká cigánočka zo Sasky si nebude dovoľovať, lebo už toho mám plné zuby."

„Mám úctu k ženám, urobil som dve ministerky v tejto vláde."

„Náš Facebook nefungoval tak ako bežne, nevedeli sme sa dostať do online priestoru, prihlasovanie trvalo dlho. Online priestor bol plný, vykúpený.“

„Nie, ja soms, ja vôbec, ja naozaj Tótha akože absolútne vôbec, hej? A preto vám hovorím, že, že viete, ja by som mal problém aj vizuálne Tótha, aj keď vidím v médiách. Ale chcel by som povedať, že ako ináč vám to má povedať, ako som vám to povedal počas tejto tlačovej besedy, keďže sa dupľujú otázky, chcem vám poďakovať a popriať krásny deň."

- Dankova odpoveď na otázku, prečo si nespravil domácu úlohu či niekedy komunikoval s Petrom Tóthom

„Aj Andrej Danko je len človek.“

Tomáš Kostelník, hovorca predsedu NR SR

A na záver ako bonus si dajme 2 vyjadrenia nepolitikov, predstaviteľov Kočneristanu:

„Podľa mojich informácií nahrávku skúmajú experti. K jej autentickosti sa preto zatiaľ neviem vyjadriť.“

- Dobroslav Trnka sa nevedel vyjadriť, či nahrávka, v ktorej mu Kočner hovoril, že ho zabijú je autentická a viac než na svoju pamäť sa spoliehal na pomoc expertov

„Všetci skončíme v base.“

- Marián Kočner v údajnej správe Norbertovi Bödörovi vyjadril svoju obavu z následkov toho, ak by Smer prišiel o moc.

Ďalšie výroky sa už do TOP 10 nezmestili, ale zopár kvalitných nájdete ešte tuto. Ak vás tento rok zaujali aj iné výroky politikov, napíšete do diskusie.