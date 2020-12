TOP 10 výrokov politikov v roku 2020

Ako po minulé roky aj tentoraz som pripravil výber tých najzaujímavejších výrokov politikov za ostatných 12 mesiacov. Predošlé výbery nájdete tuto: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

1. „[Ľ]udia radšej zomrú, ale v dôstojných podmienkach a na COVID zomrú radšej, akoby sa mali nechávať donekonečna takto obmedzovať (...)”

- nezaradený poslanec Štefan Kuffa

2. „Je mi ľúto, že sa rozhodla sama odísť... chceli sme ju radšej vyhodiť :D"

- Reakcia Petra Pčolinského zo Sme spodina rodina na odchod Oľgy Pietruchovej z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

3. „Bude to drahé. - No a čo. Veď oni na to budú hľadať peniaze.”

- vtedajší premiér Peter Pellegrini a ministerka vnútra Denisa Saková (ešte za Smer-SD) o opatreniach proti koronavírusu a novej vláde tak, ako ich zachytili mikrofóny pred brífingom

4. „Mne to je šumafuk, či som citoval, alebo nie. Pre mňa je dôležité, čo som si o tom myslel."

- premiér Igor Matovič na legendárnej tlačovke, resp. verejnej obhajobe svojej diplomovky

5. „Pripraviť takýto dokument nie je nechať si za dva dni napísať diplomovku v Chorvátsku.”

- Richard Sulík (SaS) na výhradu, že tzv. Semafor zdravia nestihol predstaviť do premiérovho deadlinu

6. Braňo Závodský (Rádio Expres): „...je tu naozaj obrovská nedôvera občanov tejto krajiny...”

Andrej Danko (SNS): „Po prvé, my nie sme krajina, ale štát. Hovorme o štáte, ešte vždy sme hrdé Slovensko a sme štát. Krajinu keď počujem rozprávať či prezidentku alebo predsedu vlády, tak mám z toho zimomriavky, lebo krajinu majú pastieri oviec. Slovensko je štát. My máme štát.”

7. „Pán opozičný poslanec Blanár, prepáčte, ale obsah vašej rozpravy je v preklade pre tých, ktorí nerozumejú: bla-bla-bla, bla-bla-bla-bla-bla. A ešte som si zapamätala, že bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla."

- poslankyňa OĽaNO Romana Tabak (mimochodom od tejto intelektuálnej opory parlamentu odporúčam ešte video o trampotách s rúškom)

8. „Musíme sa absolútne spoľahnúť na odborníkov, na pandemickú komisiu, na krízový štáb, na *venerológov*, na epidemiológov...”

- predseda parlamentu Boris Kollár si asi na základe životných skúseností myslí, že všetky choroby sa prenášajú pohlavným stykom

9. „Keby nebola vražda, tak ja tu pred vami dnes stojím ako predseda vlády s 30 percentami podpory.”

- Robert Fico (Smer-SD) v pietnej spomienke pri 2. výročí vraždy Kuciaka a Kušnírovej

10. „Včera mi prišla pozvánka na test do veľkoodberného miesta. Neviem prečo mi to pripomína isté nacistické praktiky.”

- Marian Kotleba, ktorému Judenmord, gardistické kríže, hajlovanie a 1488 eurové šeky nacistické praktiky ani náhodou nepripomínajú, ale veľkoodberné miesto je akési povedomé

A na záver tri citáty od troch najvyšších ústavných činiteľov, ktoré ilustrujú rok 2020, jeden z decembra, druhý z januára a tretí výnimočne ešte z 2018.

I. „Celý svet rieši covid, len my riešime pána premiéra."

- prezidentka Zuzana Čaputová, 7.12.2020

II. „Politik by mal byť nejakým vzorom písaných a nepísaných pravidiel. A keď ľudia vidia, že politik tieto pravidlá nedodržiava, no tak ako chceme od nich - od ľudí - aby ich dodržiavali?"

- predseda parlamentu Boris Kollár, 6.11.2018 (video od 3:10)

III. „Na egotrip jednotlivca môžu doplatiť nevinní ľudia a obávam sa, že sa to nedá odvrátiť."

- premiér Igor Matovič, 4.1.2020

Ďalšie výroky sa už do TOP 10 nezmestili, ale zopár kvalitných nájdete ešte tuto. Ak vás tento rok zaujali aj iné výroky politikov, napíšete do diskusie.